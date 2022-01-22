В московском «Зарядье» выступил Челябинский симфонический оркестр

На сцену поднялись такие звезды оперы, как Аида Гарифуллина и Алексей Татаринцев

Вечером 21 января в Московском концертном зале «Зарядье» выступил Челябинский симфонический оркестр. Мероприятие посвящено 88-летию региона. Вместе с южноуральскими музыкантами на сцену вышли звезда мировой оперы Аида Гарифуллина и заслуженный артист Республики Северная Осетия Алексей Татаринцев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Оперная дива и солист Большого театра исполнили арии из опер Чайковского, Верди, Дворжака, Брамса, Каталани, Доницетти и других композиторов. Дирижировал руководитель оркестра Адик Абдурахманов. Зрители, среди которых был и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, неустанно аплодировали музыкантам.

В январе 2021 года Челябинский симфонический оркестр уже выступал в «Зарядье», тогда концерт также был приурочен к празднованию дня рождения Челябинской области. Выступивший со сцены Алексей Текслер отметил, что несмотря на то, что оркестру чуть больше года, его уже очень любят и ценят. Создавать оркестр помогали Адик Абдурахманов и народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев.