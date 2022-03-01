В Молодежном театре сыграют премьеру сказки Гауфа про парня с камнем вместо сердца

Это будет психологический триллер без хеппи-энда

«В канве нашей инсценировки нет доброго демона, Стеклянного человечка. Потому что он говорит банальные вещи, черно-белые. Быть честным и работящим — хорошо, ленивым и жадным — плохо. Оттенков нет. Как мы сейчас на такие нравоучения реагируем? Да и нет сейчас добрых демонов, только злые. Как Бутусов тогда отобрал у своего Гамлета друга Горацио, нет друзей в этом мире»,

— поясняет Александр Черепанов.

«Это действительно мрачная история о том, что зло всегда вокруг нас. И зачастую злом не выглядит. Тот же Михель — он душевный демон, для него это игра, пусть и человеческими жизнями. Если мы в театре изображаем зло, оно всегда явное, с конкретными признаками. В жизни зло закамуфлированное, а дети очень доверчивы. Так что нам нужна такая злая сказка без счастливого конца»,

— добавляет Александр Черепанов.

На сцене челябинского Молодежного театра 5 марта премьера: режиссер Александр Черепанов (один из основателей mini театра) ставит «Каменное сердце» по сказке Вильгельма Гауфа. Инсценировку сказки подготовила драматург Ирина Васьковская, ее пьесы и истории попадали на сцену Молодежки неоднократно.Сказочный сюжет Гауфа прост и наивен: бедный парень Петер Мунк (потрясающе уместная фамилия) хочет разбогатеть, отдает свое сердце злодею-великану Михелю, а взамен получает неистощимый мешок золота. Но жизнь учит его, что не в деньгах счастье, а в нравственности и любви. И, как в любой сказке, здесь хеппи-энд: добрый волшебник возвращает парню сердце, а заодно жену и мать. Сюжет Васьковской другой.Вместе с художником спектакля Егором Пшеничным из Санкт-Петербурга и хореографом Катей Галановой режиссер примеряет историю к большой сцене. Пространство получилось очень лаконичным: черные бархатные драпировки, какие-то вещицы, обозначающие принадлежность к пространству живых. Вот смотрите, это таверна, где танцуют, пьют, играют в кости. Бьют кулаками по столу, хохочут грубо и нагло во весь рот. Едят, влюбляются, кричат. Живут, в общем, шутки шутят. Вот сам Петер (актеры Александр Зайцев или Александр Дегтярев), наивный и пока еще совсем живой парнишка. Вот его кумиры — богатые денди-лесорубы. И на фоне играет что-то незамысловатое, из репертуара ресторанных музыкантов.Пусть зрители думают, что попали в веселую сказку с прибаутками. Пока на них и на героев не обрушивается темное междумирье черного леса и великана Михеля (актеры Денис Саратников или Вячеслав Косарев). Пустое, холодное, мрачное, как жизнь Петера с камнем вместо сердца.В восьмидесятых киностудия имени Горького выпустила фильм по мотивам сказки Гауфа. История в пересказе известных актеров (на первых ролях там были Александр Калягин и Игорь Костолевский) вышла смешной и поучительной. Как и оригинальная сказка, фильм заканчивается хеппи-эндом. И нам его тоже хочется.Но кажется, в Молодежном театре умеют смотреть чуть дальше, видеть правду и показывать ее. Не ради страха, но ради будущего.