В Молодежном театре состоялась премьера спектакля «Сапожки»

Концерт, стилизованный под «Голубой огонек», тепло встретили зрители

Из сюжета о том, как колхозник Сергей Духанин увидел в городском магазине красивые женские сапоги и непременно решил подарить такие жене, режиссер Дмитрий Писарев создал историю, чтобы поностальгировать и вспомнить, как молоды мы были, — для тех, у кого молодость пришлась на советские годы. Задуманный как новогодняя музыкальная постановка (музыкальный руководитель — Олеся Коляда), «Сапожки» были восприняты не столько как новогодний, сколько как светлый и добрый спектакль, не привязанный к календарю, поэтому остаются в афише театра и на март.



Все актеры в спектакле поют, а вместе с ними поет и зал: «Спектакль-концерт с песнями из советских фильмов ну в самое сердце. За моей спиной женщина подпевала весь спектакль. Иногда громче артистов. Но как здесь удержаться-то, когда „Старый клен, старый клен…“?» — такие отзывы оставляют зрители в пабликах Молодежного театра.



7 января в челябинском Молодежном театре сыграли премьеру спектакля-концерта «Сапожки» по рассказу Василия Шукшина.Ближайшие спектакли «Сапожки» состоятся 15 января и 7 марта. Билеты разлетаются стремительно.