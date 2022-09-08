В Молодежном театре показали эскизы нового спектакля для малышей

Премьера «Кто украл орехи» состоится 1 октября

«Я долго искал материал для создания такого спектакля, почти два года, перечитал много разной литературы. И вот эта история откликнулась мне, я увидел ее на нашей сцене. Яркая, добрая, таинственная, с красивыми костюмами и декорациями»,

— рассказывает Иван Миневцев, режиссер спектакля и главный режиссер театра.

На большой сцене Челябинского Молодежного театра готовят премьеру 0+. Это будет настоящий детский детектив по мотивам сказки шведского писателя Ульфа Нильсона про лягушонка Гордона.История о том, кто украл орехи, происходит в зимнем лесу — у бельчонка пропали все запасы, и малыш обращается за помощью к опытному полицейскому, жабе по имени Гордон. Сам сыщик уже стар, так что активную работу поручает своему напарнику — мышке.В Молодежном театре давно не было премьер для малышей, особенно на большой сцене.Репетиции спектакля еще не начались, но в театре уже показали эскизы костюмов и сценографии. Зверушки получились очень милые и забавные, как раз для детской аудитории.Напомним, премьера спектакля «Кто украл орехи» состоится 1 и 2 октября.