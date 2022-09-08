На большой сцене Челябинского Молодежного театра готовят премьеру 0+. Это будет настоящий детский детектив по мотивам сказки шведского писателя Ульфа Нильсона про лягушонка Гордона.
История о том, кто украл орехи, происходит в зимнем лесу — у бельчонка пропали все запасы, и малыш обращается за помощью к опытному полицейскому, жабе по имени Гордон. Сам сыщик уже стар, так что активную работу поручает своему напарнику — мышке.
В Молодежном театре давно не было премьер для малышей, особенно на большой сцене.
«Я долго искал материал для создания такого спектакля, почти два года, перечитал много разной литературы. И вот эта история откликнулась мне, я увидел ее на нашей сцене. Яркая, добрая, таинственная, с красивыми костюмами и декорациями», — рассказывает Иван Миневцев, режиссер спектакля и главный режиссер театра.
Репетиции спектакля еще не начались, но в театре уже показали эскизы костюмов и сценографии. Зверушки получились очень милые и забавные, как раз для детской аудитории.
Напомним, премьера спектакля «Кто украл орехи» состоится 1 и 2 октября.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес