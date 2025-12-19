В Молодежном театре Челябинска ставят новогодний спектакль о приключении игрушек

Сказочная история оживет, когда в доме погаснет свет и все заснут

Челябинский Молодежный театр приготовил подарок для своих самых маленьких зрителей — сказку «Новогодние приключения игрушек» (0+). Ее показы запланированы с 20 по 30 декабря и с 2 по 11 января, рассказали в пресс-службе театра.

В спектакле оживут елочные игрушки. Когда в доме выключится свет, они побегут по своим делам: гулять от ветки до ветки, валяться в вате, знакомиться с другими фигурками. Вот только Зайцу надоело висеть на елке и все время бояться Волка. Тогда в истории появляется Фея, и все в волшебном мире переворачивается вверх дном.

Режиссером-постановщиком выступил Семен Филиппов, ранее он работал с Молодежным театром над спектаклем «Мы несем любовь в себе».