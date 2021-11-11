В Молодежном театре Челябинска проведут квиз, посвященный Шекспиру

Театр готовит премьеру по пьесе великого драматурга

В субботу, 13 ноября, в Молодежном театре состоится «Чисто английский квиз». Игра посвящена премьере спектакля «Мера за меру» по пьесе Шекспира, поэтому и вопросы — про жизнь легендарного драматурга, Англию и театр.

Организаторы обещают, что квиз будет не столько сложный, сколько интересный. Но все-таки освежить в памяти биографию писателя крайне советуют.

В идеале для участия нужно собрать команду. Но если это не удастся сделать, можно найти команду на месте. Тем более к игре обещал присоединиться режиссер спектакля «Мера за меру» Иван Миневцев.





Регистрация на игру проходит по ссылке, старт — в субботу в 16:00.

Напомним, что премьера спектакля «Мера за меру» запланирована на 26 ноября.