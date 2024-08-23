В Молодежном театре Челябинска готовят спектакль по Корнею Чуковскому

Его покажут уже 21 сентября

В Челябинском Молодежном театре вовсю готовится премьера мюзикла для малышей «Муркины сказки». В основу сюжета легла поэзия автора, без которого нельзя представить детство, Корнея Чуковского.

«Муркины сказки» — авторская работа Виктории Печерниковой, которую зрители Молодежного театра знают по «Дюймовочке». На этот раз материалом для ее творчества стал сборник стихов и потешек. Книга о райском мире детства в руках режиссера превратилась в живую историю с песнями и танцами. Либретто мюзикла собрано из разных сказок, дневниковых записей поэта и воспоминаний его дочери.

«Отчасти это биографический спектакль про отношения Чуковского с его любимой младшей дочкой Мурой, Марией Чуковской, которая, к сожалению, прожила недолго. Но все самые лучшие свои произведения он создал, пока Мура была с ним. „Муркины сказки“ — мир, где Мура вечно жива, где нет места горю, боли», — рассказывает Виктория Печерникова.

Артисты поднимут тему того, как и где можно уйти от ужасов реальности, в чем спрятаться. А заодно проведут детей и их родителей в настоящий рай, сказку и мечту, где добро всегда побеждает зло, где в конце обязательно наступит хеппи-энд.

Премьерные показы состоятся 21 и 22 сентября. Затем постановку повторят 13 октября. Возрастное ограничение 0+.