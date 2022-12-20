В Молодежном театре будут читать пьесу от автора «Я танцую как дебил»

Новая работа Игоря Витренко о подростках, буллинге и жизни в детдоме

24 декабря в Челябинском молодежном театре устраивают читку новой пьесы драматурга Игоря Витренко «Яна всем нравится (нет)». В репертуаре молодежки уже играют один спектакль по пьесе Игоря. Танцевальную драму в стиле Vogue «Я танцую как дебил», которую в 2022 году показали во внеконкурсной программе «Золотой маски».



По новой работе драматурга пока не ставили пьесу, но читки уже проходили в Екатеринбурге и Омске и Таре.

Главная героиня — шестнадцатилетняя Яна. Гордая, язвительная, иногда резкая. Она живет в детдоме. Сверстники и учителя не особо любят Яну за характер, поэтому жизнь девочки, общение со сверстниками, одноклассниками и взрослыми, это длинная история о буллинге и принятии себя.

Режиссирует читку Иван Миневцев, главный режиссер Челябинского молодежного театра.

«Эта пьеса показалась мне очень светлой. Редко найдёшь настолько тёплую пьесу на такую сложную, серьезную тему», — рассказывает Иван Миневцев.

Начало 24 декабря в 19:00 в зале молодежного театра. Вход на читку свободный, нужно записаться на сайте театра.