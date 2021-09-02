В модельной библиотеке Копейска создали виртуальную шахту и лекторий

Еще в обновленных книжных залах появились настольные игры, Playstation и компьютерный класс

Центральная библиотека Копейска в Челябинской области в рамках проекта «Культура» превратилась в модельную — творческое пространство с книгами, компьютерами для учебы и работы, лекторием, выставочным классом.







«Каждая модельная библиотека в области имеет свое лицо, становится уникальной. Здесь есть и читальный зал, и игротека, и интерактивные опции. Это современное творческое пространство для детей и взрослых. Здесь более 20 тысяч книг в открытом доступе», — отметил заместитель губернатора Вадим Евдокимов, который посетил библиотеку с рабочим визитом.





Центральная библиотека расширила и фонд специальной литературы — для людей с ограниченными возможностями зрения и незрячих. При библиотеке действует творческая программа по изготовлению тактильных книг и обучающих предметов. Кроме того, библиотека мобильна: в границах района работает 29 передвижных пунктов выдачи.





Молодежь больше всего привлекает компьютерный класс, выставка современной детской литературы. Еще одна фишка библиотеки — интерактивный экран, благодаря которому лекции превращаются в увлекательное зрелище. Но главная гордость библиотеки — VR-очки и специальная программа дополненной реальности, которую изготовили на заказ.





«Как только мы узнали, что попали в программу модельных библиотек и у нас будет соответствующее оборудование, мы задумались над тем, какой контент предложить нашим читателям. Конечно, можно просто скачать развлекательные и образовательные программы в интернете. Но мы решили сделать проект про Копейск. Заказали разработку у специалистов, они провели соответствующие съемки и оцифровку. И теперь любой желающий может совершить виртуальную экскурсию по Копейску, а еще прикоснуться к шахтерской истории города — спуститься в учебную шахту, изучить шахтерское оборудование. Этот интерактив очень востребован у читателей»,— рассказывает Владимир Колмогоров, сотрудник библиотеки.





Высоко оценил идею библиотекарей и Вадим Евдокимов. Он предложил выдвинуть проект на губернаторский грант, чтобы дополнить программу новыми виртуальными турами. А еще заместитель губернатора выдвинул идею концертного зала в лектории, чтобы дать возможность копейчанам удаленно посещать концерты в Челябинске и по всей стране.