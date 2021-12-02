В мировой прокат выходит фильм «Летчик»

Советский вариант картины «Выживший» о летчиках — героях войны и о настоящей любви выходит в прокат 2 декабря

Российский фильм «Летчик» выйдет на большие экраны 2 декабря. В центре сюжета — летчик-истребитель Николай Комлев, самолет которого терпит крушение. Комлев вынужден как-то добраться до своих, продираясь через отряды нацистов, стаи волков и ужасы русской зимы. Движет героем любовь, патриотизм и желание вновь подняться в небо.







Главный герой — собирательный образ всех героев-летчиков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались с захватчиком и терпели крушение. Более того, некоторые сцены снимались в исторических местах: в месте падения знаменитого Алексея Маресьева и в заброшенном военном госпитале, где он проходил реабилитацию. Это дань уважения отважным летчикам, которые после ампутации ног возвращались к полетам — пример Маресьева не единственный.

«Война — это тема, которая лучше любых придуманных декораций отражает истинные чувства: способность любить или жертвовать собой как ради любимого человека, так и защищая Родину», — говорит режиссер Ренат Давлетьяров.

Главному актеру приходилось в реальном, не утепленном историческом костюме ползать по снегу, встречаться с настоящими, а не компьютерными волками, которые, кстати, вообще не поддаются дрессировке. Нацистов играли немецкие актеры, и самолет ИЛ-2 в картине — тоже настоящий, единственный в России, оставшийся на ходу.





Когда смотришь трейлер, невольно напрашиваются ассоциации с «Выжившим» с Ди Каприо, но режиссер говорит, что ориентира на голливудский блокбастер не было, да и ценности героев отличаются. Героем «Выжившего» движет месть, а вот нашим отважным летчиком — любовь и патриотизм.

«Никакого реверенса к «Выжившему», конечно, у нас не было. Но первое, что мне пришло в голову, когда я смотрел его: история очень похожа на судьбу Маресьева. К тому времени у нас уже был замысел „Летчика“», — отмечает Ренат Давлетьяров.

Киноленту уже купили несколько зарубежных стран. Фильм выйдет в прокат в США, Италии, Великобритании, Японии, Южной Корее и других странах.