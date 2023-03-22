В министерстве культуры подписано соглашение с медиахолдингом «Первый областной»

Документ подписали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор медиахолдинга Олег Гербер

В министерстве культуры Челябинской области подписали соглашение об информационном сотрудничестве с медиахолдингами «Первый областной» и «Гранада Пресс», а также с редакцией газеты «Комсомольская правда. Челябинск». Министр культуры Алексей Бетехтин заметил, что новости культуры читают сейчас лучше, чем новости о чрезвычайных происшествиях.

«Наметилась позитивная тенденция — освещение культурных и светских событий привлекает больше внимания читателей, чем всевозможные происшествия. Подписание соглашения — не просто формальность. Соглашение позволит перевести имеющиеся договоренности на другой уровень. С одной стороны, это формализация отношений, с другой — возможность расширить их: сделать целые циклы тематических передач, публикаций. Таким образом, освещение культуры в СМИ перестает быть хаотичным и переходит в режим некоего „сериала“», — заметил Алексей Бетехтин.

Генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Олег Гербер согласился с министром.



«Мы делаем серьезный упор на освещение культурных событий. Особенно сейчас, на фоне внешнеполитической обстановки, наша общая задача — сохранить многонациональную культуру, сберечь наследие. Мы готовы в этом помогать. Мы видим, как в последнее время падает популярность криминальных и чрезвычайных новостей, а интерес к событиям культурной жизни региона, наоборот, растет», — прокомментировал Олег Гербер.

Соглашение об информационном сотрудничестве вступило в силу в момент подписания.