В Миассе восстановят памятник жертвам колчаковской расправы

Выдано разрешение на ремонт объекта культурного наследия

В Миассе приведут в порядок памятник 70 жертвам колчаковской расправы 1918 года, расположенный на площади Революции. Объект культурного наследия, который в последний раз реконструировали в 1977 году, находится в крайне неудовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе Госкомитета охраны ОКН.

Изначально на братской могиле был установлен деревянный памятник, в 1957 году его заменили на обелиск. 20 лет спустя на трех его гранях появились мемориальные плиты с историческими надписями и фамилиями погибших. Тогда же вокруг памятника благоустроили сквер.

«Сейчас состояние объекта крайне неудовлетворительное. На мраморных мемориальных плитах видны трещины и сколы, постамент утратил штукатурный слой, стилобат покрыт граффити, а надписи с именами погибших выцвели и частично осыпались. Также наблюдается запущенность территории сквера»,— рассказали в Госкомитете.

В ближайшее время памятник и территорию вокруг него приведут в порядок — проект ремонтно-восстановительных работ прошел государственную историко-культурную экспертизу. Подрядчик восстановит мраморные плиты, очистит памятник от граффити и благоустроит прилегающую территорию.