В Миассе в декабре откроют шесть катков

Пока горожане могут покататься на лыжах

В этом году в течение декабря в разных частях Миасса зальют шесть катков. Подготовительные работы уже стартовали, сообщил в своем телеграм-канале глава города Егор Ковальчук.

На стадионе «Труд» открыть сезон планируют после 9 декабря. На стадионе «Заря» кататься на коньках можно будет с середины месяца. С 16 декабря возможность покататься появится у жителей поселков Динамо, Дачный и Строителей — там зальют лед в хоккейных коробках, расположенных во дворах. С 20 декабря горожанам будет доступен каток на стадионе «Южный».

Пока катки готовят к открытию, миасцы могут покататься на лыжах: с 28 ноября на лыжной базе в поселке Дачный открыт прокат лыжного инвентаря. Взять оборудование напрокат можно ежедневно с 10:00 до 17:00.

В конце ноября сезон катаний на коньках открыли в Магнитогорске: с 23 ноября каток открыт в парке «Притяжение». Покататься можно также на стадионе «Малютка», в Экологическом парке, на площадке спортивной школы «Умка», на стадионе «Малыш» на Вокзальной и на Центральном катке.

В Челябинске открыт каток в парке им. Терешковой. В какое время там можно покататься на коньках, смотрите в нашем материале.