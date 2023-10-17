В Миассе состоялся благотворительный патриотический концерт

Собранные средства пойдут на приобретение мобильной пилорамы для бойцов СВО

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Шестой благотворительный патриотический концерт в поддержку бойцов СВО состоялся в ДКиТ «Прометей» при поддержке АО «ГРЦ Макеева». Удалось собрать больше 100 тысяч рублей на приобретение мобильной пилорамы для бойцов СВО.

Как сообщает пресс-служба «ГРЦ Макеева», в концерте приняли участие ансамбль современного танца «Аверс», студия-театр танца «Журавушка», Федерация спортивного бального танца, цирковой коллектив «Коломбина», исполнители Галина Хворост и Виктор Малый, солисты Екатерина Белеменко (ДК «Бригантина»), Ангелина Истомина (ДК «Динамо»), Данила Игонин, Анна Кадочникова (ДК «Динамо»), Светлана Воробьёва и Петр Салан.



«Перед каждым концертом мы все переживаем, а вдруг будет пустой зал... И после каждого концерта думаем, как же мы могли сомневаться в нашем патриотичном народе! Как и прошлые разы, концерт посетили сотни людей, все уже как родные, как одна большая дружная семья!» — поделилась впечатлениями руководитель движения «ZOV Миасса» Наталья Пищулина.

На благотворительном концерте удалось собрать 112 300 рублей. Организаторы уточняют, что недостающие средства добавили офицеры запаса, выпускники Челябинского высшего военного автомобильного инженерного училища 1991 года.



Патриотические благотворительные концерты в поддержку бойцов АО «ГРЦ Макеева» организует с начала специальной военной операции по поручению руководителя предприятия академика РАН Владимира Дегтяря.





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