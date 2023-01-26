В Миассе состоится аниме-фестиваль

В ДК автомобилестроителей косплееры собираются ежегодно

26 февраля во Дворце культуры автомобилестроителей Миасса состоится аниме-фестиваль. В Челябинске шоу не проводили уже три года: ближайший областной косплей-фестиваль M.O.con анонсирован на 18 февраля в ДК ЖД.

Как и в прошлом году, конкурсная часть состоит из «Аниме-квиза», фотокосплея, а также конкурса рисунков. Фестиваль традиционно сопровождается мастер-классами по изготовлению фигурок из шерсти, занятия по танцам в стиле k-pop. Самое зрелищное из событий, которого ждут, — это внеконкурсное «Косплей шоу», которое включает кавер-дэнс, дефиле, вокал.