В Миассе разрабатывают концепцию развития Старого города

Исторический район получит архитектурный код и мастер-план

В Миассе начали разработку плана будущего развития местного Старгорода. Исторический район с сохранившимися столетними особняками хотят сделать привлекательным для туристов.

Проектом занимается казанская компания «Проектная группа 8». До этого там разработали архитектурный план набережной в центре Миасса. Ее построят к 2025 году.

Проектировщики проанализируют район, проведут встречи с жителями города и предпринимателями. После этого появится конкретный план развития, архитектурный код и будущие сроки реализации.