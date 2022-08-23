В Миассе не будут восстанавливать разрушенный памятник Ленину

На его месте может появиться бюст. Но это не точно

Администрация Миасса опубликовала результаты экспертизы памятника Ленину. В прошлом году скульптуру на площади Труда демонтировали, так как у Ильича отвалилось лицо. Долгое время стоял вопрос, стоит ли реставрировать фигуру. Летом 2022 года эксперты заявили: это невозможно.

«Состояние материала скульптуры с нарушением несущей способности, нарушением монолитности конструкции и геометрии, потерей целостности, несущая способность исчерпана. Наличие неустранимого дефекта. Возможность восстановления скульптуры В. И. Ленина технически невозможна и экономически нецелесообразна», — сообщают в тексте документа.

В администрации Миасса подчеркнули, что экспертизу провели сертифицированные эксперты из Челябинска. С ними согласен и миасский скульптор Максим Ведерников, который еще год назад осмотрел скульптуру.

«Я залезал на постамент. Арматура гнилая. Бетон расслаивается, слоями отщелкивается, как скорлупа. Материал неоднородный, это отлично видно. Каждый год влага проникала все глубже и глубже и разрушала бетон. Он и правда нес угрозу для местных жителей», — комментировал Максим Ведерников состояние памятника журналисту Первого областного информационного агентства.

Тем не менее, Ленин еще может вернуться на площадь Труда. На месте памятника предложили поставить бюст. В августе администрация города представила три варианта концепции развития сквера, на одной бюст вождя есть. В ходе голосования жители города выбрали именно этот вариант концепции, за него отдали голос 124 человека.

Когда приступят к обновлению сквера с памятником, неизвестно. Перед этим нужно подготовить проект.

«Позже определим, кто займется разработкой проекта сквера. Концепцию приложим к техническому заданию. Источники финансирования строительства пока прорабатываются, как и программа реализации. К сожалению, более точной информации предоставить не можем»,— прокомментировала Валерия Опарина, специалист отдела по взаимодействию со СМИ и интернет-ресурсами.

Напомним, что памятник установили еще в 1930-х годах. За почти сто лет его ни разу не реставрировали, только проводили косметический ремонт. Несмотря на почтительный возраст, скульптура ценности не представляет и не является объектом культурного наследия.

Жители города продолжают настаивать на том, чтобы памятник Ленину вернули. Активисты общественного движения «За новый социализм» в Миассе даже пожаловались на демонтаж в Государственную думу РФ.

Также участники обсуждений вспоминают, что еще до памятник Ленину, 200 лет назад, на площади Труда стояла Петропавловская церковь. Она была заложена в 1801 году. В 1930-х здание разрушили, сохранились лишь фотографии храма.



