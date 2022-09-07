В Миассе на площади, где снесли памятник Ленину, поставили поклонный камень

Камень находится в нескольких метрах от пустого постамента

В Миассе на площади Труда установили камень в память о Петропавловском храме. Храм построили на площади еще в XIX веке, а в 1936 году взорвали. На этой же площади долгое время стоял монумент Владимир Ленина, демонтаж которого в 2021-м вызвал много споров. Новый памятник поставили в нескольких десятках метров от пустого постамента.



Участок для нового памятника предоставила администрация Миасса. В документации проекта сказано, что вместе с памятником установят и крест, но информацию про крест в пресс-службе Челябинской митрополии не подтвердили.

Ленин на постамент уже не вернется — летом специалисты обследовали скульптуру и заявили, что реставрация невозможна. В администрации предложили вместо нее установить бюст вождя, но точного решения по вопросу еще нет.

Недавно стало известно, что площадь Труда планируют благоустраивать. Камень в память о храме в концепции развития сквера не был учтен.

«Участок предоставили только в августе этого года. Значит, поклонный камень будут вписывать в проект благоустройства», — прокомментировала Валерия Опарина, специалист отдела по взаимодействию со СМИ и интернет-ресурсами.

Напомним, что Петропавловская церковь была крупнейшей в Миассе — в ней числилось 15 тысяч прихожан. В 1887 году при церкви была открыта первая церковно-приходская школа. Сейчас о красоте храма можно судить лишь по сохранившимся фотографиям.



