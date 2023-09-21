В Миассе готовят к открытию сквер 250-летия города

Площадка находится у ДК автомобилестроителей

Новая комфортная территория для отдыха благоустраивается у ДК автомобилестроителей в Миассе и так называется — «Сквер 250-летия Миасса». Здесь появятся детские и спортивные площадки, аллеи и зеленая парковая мебель.

Как пишет, «Миасский рабочий», уже готовы к установке часы с метровым циферблатом: их установят вместо демонтированных часов с башен-близнецов на проспекте Автозаводцев. Как отмечают в редакции, будет полностью восстановлен исторический облик самих башен — работы ведутся.

В Миассе появятся первые кустарниковые скульптуры (так называемые топиарии). По предварительной информации, работы закончат в ноябре. Такие проекты по созданию комфортной городской среды стали возможны благодаря совместной работе Союза промышленных предприятий «За развитие Миасса» и городской администрации, а также при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.