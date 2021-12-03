В Миассе демонтировали памятник Ленину

Скульптуру сняли с пьедестала подъемным краном

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В пятницу, 3 декабря, в Миассе на площади Труда демонтировали памятник Ленину. Скульптуру обернули в техническую ткань и сняли с пьедестала подъемным краном. Вернут гипсового вождя на место или нет, пока неясно. Осенью этого года памятник начал разрушаться, и администрация города приняла решение о его демонтаже и обследовании.



«Памятник перемещен на рабочую площадку для проведения экспертизы. После детального обследования решат, возможна капитальная реставрация или нужно менять скульптуру», — сообщили в администрации города Миасса.

Напомним, что в сентябре у гипсового Ильича отвалилось лицо. Сначала в городе решили, что это дело рук вандалов, но экспертиза доказала, что памятник разрушается из-за ветхости. Это лишний раз подтвердил и демонтаж: пока скульптуру снимали с пьедестала, отвалились и другие части фигуры.

Постамент установили в 1926 году и ни разу не реставрировали — проводили только косметический ремонт. Демонтировать памятник рекомендовали еще в 1997 году.