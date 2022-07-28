Администрация Челябинска объявила аукцион по благоустройству садово-паркового комплекса «Монастырская заимка „Плодушка“». Это новый проект прогулочного парка в Ленинском районе Челябинска.
Согласно эскизам, предоставленным властями города, парковую территорию разобьют на несколько частей. Будет ландшафтный парк, детская игровая площадка, зона с тренажерами и спортивными комплексами. А со стороны Одигитриевского монастыря «Плодушка» останется садом — территорией исторического ландшафта.
В списке малых архитектурных форм — скамейки, шезлонги, цветочные клумбы, беседки с крышами и не только. Планируется общественный туалет и нестационарные торговые точки.
Отдельный пункт в техническом задании — озеленение. Новые виды кустарников и деревьев для парка подобраны так, чтобы не конфликтовать с уже существующими. В смете подчеркивается, что выбраны деревья и кустарники ценных и редких для Южного Урала пород — абрикос сибирский, груша уссурийская, миндаль, чубушник венечный. Причем все лиственные, чтобы создавать в парке плотную тень в жаркие дни.
Там, где Олег Митяев посадил яблоню в 2021 году, будет ландшафтный исторический парк. А значит, дерево знаменитого барда от благоустройства не пострадает
Согласно закупочным документам, первый этап благоустройства ленинского парка обойдется в 25 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен еще в этом сезоне закончить сеть тропинок, а в 2023 году организовать детские площадки и территории для других видов отдыха. Аукцион по определению подрядчика состоится на следующей неделе.
Стоит отметить, что территория парка признана объектом культурного наследия регионального значения. А это значит, что участвовать в аукционе подрядчиков могут только компании, имеющие соответствующие лицензии. И тогда сумма в 25 миллионов выглядит не просто небольшой, а достаточно скромной.
«По итогам проведенного весной этого года голосования по определению объектов благоустройства, наш парк „Плодушка“ набрал почти 16 тыс. голосов. По инициативе главы города Натальи Петровны Котовой району выделены дополнительные средства для продолжения благоустройства парка уже в этом году», — уточнил глава Ленинского района Александр Орел.
Отдельно администрация города искала подрядчика, который бы сделал полноценное освещение в парке. Контракт заключили с ООО «Объединение по реставрации». Компания до 30 октября 2022 года установит более 180 столбов освещения вдоль аллей парка.
«Специалисты заверили, что работы будут выполняться максимально бережно с учетом специфики растущих зеленых насаждений. Прокладка кабеля будет осуществляться малотоннажной техникой без демонтажа существующей тропиночной сети», — подчеркнул Александр Орел.
Напомним, речь идет о большой территории монастырской заимки, где в XIX—XX веках сестры женского Одигитриевского монастыря разбили плодовый сад. В советское время сад превратился в плодово-опытную станцию, поэтому территория парка была ухоженной и всегда оставалась любимой прогулочной зоной местных жителей.
Долгие годы «Плодушка» была заросшим и неблагоустроенным местом. Лишь в последние несколько лет здесь расчистили пешеходные дорожки, поставили лавочки, а в 2021-м даже устроили иммерсивный спектакль и концерт Олега Митяева.
Воспитанники Фонда Олега Митяева устроили в 2021 году на территории «Плодушки» иммерсивный спектакль о том, как был создан Одигитриевский монастырь
В разные годы территорию «Плодушки» предлагали сделать обычным ухоженным парком или пикниковой зоной для всего Челябинска. Подрядчиков и инвесторов для проекта власти города искали с 2016 года. Парк по очереди планировали превратить в ландшафтный, развлекательный сквер или даже дендрарий. Дизайнеры и архитекторы предлагали сделать макет крепости Челяба, поставить солнечные часы, сделать лабиринт из кустарников и еще много что. В теории это могло бы быть инвестиционное или концессионное соглашение с бюджетом порядка 200—300 миллионов рублей. А пока желающих нет, город будет приводить парк в порядок поэтапно.
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