В мэрии Челябинска показали проект благоустройства парка «Плодушка»

Основные этапы запланированы на 2023 год, а сейчас доделают тропинки и установят фонарные столбы

Там, где Олег Митяев посадил яблоню в 2021 году, будет ландшафтный исторический парк. А значит, дерево знаменитого барда от благоустройства не пострадает

«По итогам проведенного весной этого года голосования по определению объектов благоустройства, наш парк „Плодушка“ набрал почти 16 тыс. голосов. По инициативе главы города Натальи Петровны Котовой району выделены дополнительные средства для продолжения благоустройства парка уже в этом году»,

— уточнил глава Ленинского района Александр Орел.





«Специалисты заверили, что работы будут выполняться максимально бережно с учетом специфики растущих зеленых насаждений. Прокладка кабеля будет осуществляться малотоннажной техникой без демонтажа существующей тропиночной сети»,

— подчеркнул Александр Орел.

Воспитанники Фонда Олега Митяева устроили в 2021 году на территории «Плодушки» иммерсивный

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