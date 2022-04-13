В майские праздники на набережной в Челябинске откроют летние террасы

Весной завершится реконструкция фасада «Мегаполиса»

В развлекательном комплексе «Мегаполис» завершают реконструкцию фасада. Со стороны набережной появятся летние террасы, которые оборудуют на втором и первом этаже комплекса. Открыть летники планируют уже к майским праздникам.

Прогулочную зону на набережной за «Мегаполисом»построили в прошлом году. Несколько месяцев спустя там же запустили гастрономическое пространство «Гастропарк». Обновленный фасад комплекса к террасами станет завершающим штрихом проекта.

На втором этаже недавно появились балконы: крытые и с панорамными окнами. Здесь через несколько недель начнут работать летние террасы кафе «Брудершафт» и ресторана «Караван-Сарай».

«Строительные работы должны завершить к концу апреля, и уже 9 мая гости смогут отсюда любоваться фейерверком», — прокомментировал гендиректор КРК «Мегаполис» Александр Одольский.

Террасы появятся и на первом этаже у «Гастропарка». Концепцию террас уже презентовали.

По словам Александра Одольского, вместимость летних террас в «Мегаполисе» порядка 300-400 человек, и это не считая крыши — там находится крытые теплые беседки проекта IglooBar.

Отметим, что летняя терраса в Челябинске уже открылась у кафе Meet Point в ТРК «Елки». На этой неделе планируют открыть летник у Meet Point на Кировке.



