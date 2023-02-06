В магнитогорском парке «Притяжение» будут показывать документальные фильмы

В приоритете — фильмы о Южном Урале и известных личностях города

В парке «Притяжение» в Магнитогорске запускают кинопроект. В фудмолле будут проходить открытые показы документальных фильмов про Магнитогорск, Южный Урал и известных земляков.



Первый фильм уже выбрали. 16 февраля на экране — художественно-документальная лента «Невозможное» о появлении города металлургов.

На показ приедет и режиссер Игорь Гончаров. Он ответит на вопросы зрителей и расскажет, как снимали кино.

Начало 16 февраля в 18:30 в фудмолле «Притяжения». Вход свободный. За расписанием показов можно следить в паблике парка «ВКонтакте». 6+