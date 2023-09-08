В Магнитогорском драмтеатре открыли сезон премьерой «Пиковой дамы»

Классическое произведение адаптировано для современной молодежи

В Магнитогорском академическом драмтеатре 8 сентября открылся театральный сезон. Первой постановкой стала «Пиковая дама» петербургского режиссера Ильи Архипова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Премьерный спектакль — это вольная адаптация оригинального произведения Александра Пушкина и одноименного либретто Петра Чайковского. На сцене — опытные актеры магнитогрской драмы и молодые артисты, которых взяли в труппу только в новом сезоне.

На первую постановку в МАДТ приехала общественный деятель, основатель Фонда 20202 Ирина Текслер.

«Мы давно знакомы с Ильей Архиповым, его постановки — это всегда феерия. Я видела его работы в сотрудничестве с Челябинским театром драмы. Это всегда что-то новое и неожиданное», — рассказала Ирина Текслер перед спектаклем.

Напомним, уже три года режиссер Илья Архипов сотрудничает с театрами драмы Челябинской области. Он поставил несколько детских шоу, а также представил публике спектакли «Снежная королева» и «Двенадцать стульев». В 2021 году он разработал для челябинского драмтеатра новый логотип.