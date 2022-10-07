В Магнитогорске завершается фестиваль видеопоэзии

Фестиваль собрал 450 работ со всего мира

«Видеостихия» — самый необычный, самый крупный и самый интересный фестиваль видеопоэзии в России. Ежегодно, следуя лозунгу «Сделай поэзию зримой», сотни талантливых людей — режиссеры, видеографы, монтажеры и просто поклонники поэзии и поэтического кино — создают уникальные видеоролики.



В этом году пятый международный фестиваль «Видеостихия» собрал 450 видеоработ со всего мира. Из такого рекордного количества роликов жюри выбрало лучшие 100. В настоящее время работы переданы на зрительское голосование.



В завершение фестиваля каждый автор ролика получит дипломы, а победители — денежный приз. Церемония награждения и подведения итогов фестиваля пройдет 20 октября в зале концертного объединения Магнитогорска. Увидеть видеоработы можно в паблике фестиваля.