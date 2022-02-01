В Магнитогорске в 2022 году появятся две библиотеки нового поколения

Читальные залы станут полноценными центрами творчества

В 2022 году в Магнитогорске откроются две модернизированные библиотеки. Обновят библиотеку семейного чтения № 5 и № 9. Это будут полноценные творческие центры, с несколькими залами, интерактивным оборудованием и пространствами для досуга.



В библиотеке № 5 появятся залы для детей, подростков и взрослых, появится место для семейного чтения. После открытия библиотеки здесь будут кружок робототехники, мастер-классы по написанию текста и фотосъемке и занятия по рисованию на планшете.

«Хорошо, когда перемены. Я и раньше с удовольствием посещала библиотеку, а с недавних пор хожу в библиотеку с внуками. Хочется присесть в уютное кресло и полистать новые книги и чтобы моя детвора нашла здесь для себя занятие по возрасту», — поделилась читательница библиотеки № 5 Валентина Шляхтина.

Библиотека № 9 существует с 1979 года, ее ждет капитальный ремонт, перепланировка, замена сети отопления и электричества. Здесь появится зал для массовых мероприятий, родительская гостиная, игровая и коворкинг.