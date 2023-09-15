В Магнитогорске устроят пятикилометровый забег в костюмах из 90‑х

Пробежка в стиле ретро пройдет в экопарке

В магнитогорском экологическом парке устроят пробежку в стиле ретро. Участники пробегут пять километров в спортивных костюмах из 1990-х. Организовывает забег проект «5 верст», присоединиться может любой желающий.



Причем бежать все пять километров необязательно, можно пройти маршрут пешком или пробежать с передышками. Главное — иметь атрибутику, аксессуары или одежду в стиле ретро.

Участие в забеге свободное и бесплатное, по регистрации на сайте проекта «5 верст». Старт 16 сентября в 8:45 на лыжной трассе магнитогорского экопарка. 6+