В Магнитогорске установили два тактильных барельефа

Это уменьшенные копии памятников для незрячих людей

В Магнитогорске появились два тактильных барельефа к самым известным городским монументам: «Тыл — фронту» и «Палатке первых строителей Магнитки». Тактильный барельеф, или уменьшенная копия памятника с соответствием всех размеров оригиналу, сопровождается описанием на шрифте Брайля.

Как сообщает администрация Магнитогорска, одним из авторов идеи создания барельефов выступил директор Музея истории религий и национальностей Прикамья Виктор Ерастов.

Основная мысль проекта состоит в том, что туристические достопримечательности, в том числе монументы, скульптурные композиции и памятники, должны быть доступны всем, в том числе и людям с ограниченными возможностями. «Установка барельефов в нашем городе может стать основой для развития инклюзивного туризма и привести к интеграции людей с ограничениями в общество и улучшить их самочувствие и качество жизни», — говорится в официальном сообщении.

