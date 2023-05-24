В Магнитогорске сыграют бесплатный спектакль с Евгением Мироновым в главной роли

Постановку «Онегин. Лирические отступления» сыграют на открытии Фестиваля театров малых городов России

30 мая в Магнитогорске стартует XX юбилейный Фестиваль театров малых городов России. На набережной за монументом «Тыл — фронту» бесплатно сыграют спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» с Евгением Мироновым и Мариной Александровой в главных ролях.



Режиссер театрального переосмысления поэмы — режиссер Марина Брусникина из Москвы.

Главный герой здесь — не Онегин, а рассказчик. Миронов и Александрова под музыку читают непопулярные части поэмы, рассуждения и ироничные отступления, которые делает «добрый приятель Онегина».

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит Государственный симфонический оркестр Челябинской области.

Фестиваль театров малых городов России пройдет в Магнитогорске с 29 мая по 5 июня. В разных театрах города с постановками выступят 16 коллективов из Кемеровской, Челябинской, Псковской областей, Пермского края, Татарстана и других регионов России.



Начало спектакля 30 мая в 18:00.

Напомним, параллельно в Магнитогорске в 2023 году проходит еще и фестиваль уличных театров «Театры без крыш» (с 2 по 4 июня).