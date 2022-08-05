В Магнитогорске начали показывать кино под открытым небом

В парке у Вечного огня стартовал культурный проект «Киноавгуст»

В субботу, 6 августа, в Магнитогорске начинаются кинопоказы под открытым небом. В рамках проекта «Гений места» горожанам предложат посмотреть на большом экране лучшие фильмы магнитогорского режиссера Игоря Гончарова и культурного центра «Век».



Объединение библиотек Магнитогорска, культурный центр «Век» в сотрудничестве с «Парками Магнитки» запустили культурный проект «Киноавгуст». Горожане смогут смотреть фильмы в парке у Вечного огня. 6 августа к показу предлагается серия короткометражных фильмов, созданных в сотрудничестве с городским обществом инвалидов «Мы сможем», 7 августа — фильм-паломничество «Театр как неизбежность», посвященный прошлому, настоящему и будущему театра им. А. С. Пушкина.



Кинотеатр под открытым небом в парке у Вечного огня будет работать по выходным весь август.