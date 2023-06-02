В Магнитогорске стартует Фестиваль уличных театров «Театры без крыш»

Он откроется карнавальным шествием в парке «Притяжение»

2 мая в Магнитогорске стартует Фестиваль уличных театров «Театры без крыш». На Центральной аллее парка «Притяжение» пройдет карнавальное шествие с музыкантами, ходулистами и актерами театров.



Начало шествия — в 19:30. Сразу после, в 20:00, — церемония открытия на главной сцене и сразу первый спектакль: «Авиаторы» от московского театра клоунады «Микос».

В этом году в программе фестиваля 13 спектаклей от десятка театров и коллективов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Самары и Магнитогорска. Все постановки бесплатные и пройдут с 2 по 4 июня, параллельно с Фестивалем театров малых городов России.

Напомним, «Театры без крыш» проходят в Челябинской области во второй раз. Первый фестиваль состоялся в Челябинске, тогда в нем участвовало больше десяти театров, а постановки собрали на площадках в центре города больше пяти тысяч зрителей.

Открытие фестиваля — 2 июня в 19:30 в парке «Притяжение», Центральная аллея.