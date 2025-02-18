В Магнитогорске снимут ремейк советского хоррора про человека‑волка

Съемочная команда воскресит ужастик «Люми»

В Магнитогорске снимут современный ремейк фильма «Люми» 1991 года. Об этом сообщил в соцсетях магнитогорский продюсер Андрей Рябцев. Свое добро на переиздание картины дал автор сценария и режиссер оригинальной версии Владимир Брагин.

«Люми» — это интерпретация сказки Шарля Перро о Красной Шапочке. Получеловек-полуволк двух метров роста появляется раз в сто лет и нападает на людей. Жители небольшого хутора не знают, маньяк орудует в лесу или животное. Однако в старинных местных легендах есть история о монстре Люми, который охотится на Красную Шапочку.

Сценарий ремейка напишет Владимир Брагин. Также к съемкам будут привлекать Магнитогорский педагогический колледж. По словам продюсера Андрея Рябцева, подготовка к созданию фильма уже идет полным ходом.