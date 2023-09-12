В Магнитогорске сделали настольную игру с картинами местных художников

Авторы повторили известную игру «Мемо»

Жительница Магнитогорска придумала и выпустила настольную игру про город с картинами художников, которые рисовали виды Магнитки в разные годы.



В игре 25 разных карточек с репродукциями, а правила взяты из детской игры «Мемо», в которой нужно находить парные картинки. В коробке с игрой есть специальный буклет, там напечатана информация обо всех картинах в наборе: имя автора, год написания и история места, которое изображено.





Среди работ на карточках — «Парк Металлургов» Сироткина, «Стихи о новом городе» Сироткина, природные пейзажи и зарисовки самых известных достопримечательностей города, например монумента «Тыл — фронту».

Игра ориентирована на детей от 8 до 12 лет, и выпускают ее как сувенир для туристов.