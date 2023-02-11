В Магнитогорске прошел предпремьерный показ фильма «Портной из Бруклина»

Это последняя киноработа трагически погибшего актера Сергея Пускепалиса

В Магнитогорском драматическом театре им. А.С. Пушкина прошел предпремьерный показ фильма «Портной из Бруклина», одну из главных ролей в котором исполнил Сергей Пускепалис. В зале собрались друзья, коллеги и почитатели таланта трагически погибшего актера. Открыли показ фильма глава Магнитогорска Сергей Бердников и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В этом театре многое напоминает о Сергее Витауто. Мы горды тем, что он вложил маленькую часть своей души в наш город, в наш театр. Сегодня мы его помним и чтим. Абсолютно правильно, что мы одними из первых сегодня смотрим этот фильм. Уверен, что он, как и любая картина с участием этого великого актера, снят на самом высоком уровне»,— отметил Сергей Бердников.

«Я рада этой возможности привезти в Магнитогорск этот замечательный фильм. Последнюю работу нашего большого друга Сергея Пускепалиса. Нужно было обязательно провести первый показ в Магнитогорске, в том театре, где он служил, чтобы могли прийти его друзья, коллеги, люди, которые любят и уважают творчество заслуженного артиста Российской Федерации»,— сказала Ирина Текслер.

На предпремьеру в Магнитогорск также приехали исполнитель главной роли Юрий Ваксман и режиссер и сценарист Евгений Серов.

Сергей Пускепалис в 2000-х несколько лет занимал пост главного режиссера Магнитогорского драматического театра, а также преподавал в Магнитогорской консерватории им. М.И. Глинки. В этом году в честь актера в Магнитогорске назвали одну из улиц.

В Челябинске фильм покажут 12 февраля в кинотеатре им. А.С. Пушкина. Подробнее о нем можно узнать в нашем материале.



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На этой неделе президент России Владимир Путин наградил актера орденом Мужества посмертно.