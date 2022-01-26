В Магнитогорске привитые студенты могут бесплатно сходить в кино или на хоккей

В акции могут участвовать и граждане старше 60 лет

В Магнитогорске студенты после первой прививки от Covid-19 смогут получить один билет на хоккейный матч, спектакль, концерт или в кино. Акция действует только для тех, кто прививается впервые. Об этом сообщили пресс-службе Администрации города.



Если при вакцинации студент покажет студенческий билет, то получит специальный купон, его уже можно будет обменять на билет.

На выбор у прижившихся ХК "Металлург","Мягкий кинотеатр«, Магнитогорский театр оперы и балета, Драматический театр имени А. С. Пушкина, Магнитогорский Театр Куклы и Актера «Буратино» или Магнитогорское концертное объединение.

Принять участие в акции могут не только студенты, но и жители города старше 60 лет.

Напомним, что в регионе действуют ограничения на посещение любых мероприятий, поэтому использовать билет участники смогут только когда получат QR-код.