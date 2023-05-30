В Магнитогорске появится первый «летающий» кинотеатр

Сейчас идет строительство второй очереди «Притяжения»

В Магнитогорске продолжается строительство второй очереди современного парка «Притяжение». Здесь появится крытый парк развлечений с уникальным «летающим» кинотеатром. Второй такой есть только в московском «Зарядье». Об этом сообщают в соцсетях проекта.



«Летающий» кинотеатр — это большой купол с изогнутым экраном и несколькими креслами, которые движутся в разные стороны. На экран проецируется видео (обычно это пролеты по городу), а кресла движутся, создавая ощущение полета. По всему миру таких аттракционов не больше двадцати.

Администрация парка уже объявила тендер на поиск консультанта, который сможет подготовить документы и спроектировать такой кинотеатр. Кроме него в крытом парке аттракционов появится детский интерактивный театр.

Сроки строительства «летающего» кинотеатра пока не называют. Во второй очереди парка он не значится. Ее достроят ко Дню металлурга, и в «Притяжении» к этому времени появится искусственное двухуровневое озеро с пирсом, пляжем и сценой возле воды.