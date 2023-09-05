C 10 сентября в Магнитогорске стартует театрально-концертный сезон. Откроют его большим фестивалем «Арт-сезон» на площади у драматического театра им. Пушкина.
На улице установят сцену. На ней с музыкальными номерами будут выступать местные музыкальные и театральные студии. Откроют площадки с мастер-классами. Внутри театра параллельно будет работать выставка историко-краеведческого музея и пройдут уроки живописи от Магнитогорской картинной галереи.
В фойе устроят литературно-музыкальную гостиную с поэзией и классической музыкой.
Вход свободный. Стартует праздник в 18:00 и будет идти до 21:00.