В Магнитогорске отметят открытие театрального сезона однодневным фестивалем

На площади у драмтеатра пройдет ежегодный праздник «Арт‑сезон»

C 10 сентября в Магнитогорске стартует театрально-концертный сезон. Откроют его большим фестивалем «Арт-сезон» на площади у драматического театра им. Пушкина.



На улице установят сцену. На ней с музыкальными номерами будут выступать местные музыкальные и театральные студии. Откроют площадки с мастер-классами. Внутри театра параллельно будет работать выставка историко-краеведческого музея и пройдут уроки живописи от Магнитогорской картинной галереи.

В фойе устроят литературно-музыкальную гостиную с поэзией и классической музыкой.

Вход свободный. Стартует праздник в 18:00 и будет идти до 21:00.