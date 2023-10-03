В Магнитогорске открылся арт‑проект «Страна чудес»

В картинной галерее выставлены 140 кукол из разных городов России и Беларуси

В Магнитогорске состоялось торжественное открытие арт-проекта «Страна чудес». Выставка авторской и художественной куклы разместилась в трех (из четырех) залах Магнитогорской картинной галереи.

На экспозиции представлено 140 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Карелии, Томской, Архангельской и Вологодской области, Краснодарского края, Башкортостана, Челябинской области, а также из Белоруссии.

«То, что я увидел, навело меня на мысль, что мы все-таки недодаем нашим детям чего-то прекрасного. Поэтому они порой уходят в другое направление, их поглощает вещизм. Но искусство возвращает человека к истинным ценностям. Работы, представленные здесь, поражают воображение. Прежде всего тем, сколько труда, таланта и души вложено в каждый экспонат», — подчеркнул глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Представленные работы выполнены из текстиля, дерева, фарфора, папье-маше, флюмо, запекаемого и самозастывающего пластика. Глава города подчеркнул, что такие экспозиции планируется проводить ежегодно.

«Куклы создаются не только для игры, созерцания, но и для осмысления. Куклы, как арт-объекты, побуждают зрителя учиться прочитывать образ, находить скрытые смыслы, душевно трудиться. Сложно назвать еще какой-либо вид искусства, который бы так органично объединял в себе психологический, эстетический и этический аспекты бытия человека», — считает куратор арт-проекта, научный сотрудник галереи Татьяна Сафронова.



Во время торжественного открытия были подведены итоги арт-проекта «Страна чудес»: победителем стала Светлана Побегайло из Челябинска.