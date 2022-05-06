В мае южноуральские школьники смогут посетить более 20 спектаклей бесплатно

Билеты на театральные постановки можно купить по пушкинской карте

Акция «Пушкинская карта» продолжает работать и по ней в мае молодые южноуральцы могут посетить больше 20 театральных постановок. Например, культурные деньги можно потратить на любой из спектаклей фестиваля профессиональных театров «Сцена-2022», увидеть постановку «Сын» в Камерном театре и «Чужие письма» в Молодежном театре.





«Чужие письма»

Фестиваль профессиональных театров «Сцена-2022» пройдет в Челябинске, Магнитогорске и Озерске, в программе запланировано 15 спектаклей. Среди них «Снежная королева» в Театре Драмы, «Гринч» Театра кукол и «Алиса в стране чудес» в Театре оперы и балета. На все события фестиваля билет можно купить по «Пушкинской карте».





С 24 по 28 мая на сцене Челябинского театра драмы имени Наума Орлова пройдут гастроли Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Столичные артисты покажут «Мастера и Маргариту» и «Зойкину квартиру», билеты можно купить на «культурные деньги».

27 и 28 мая в Молодежном театре состоится премьера спектакля «Русское. Островский» и на него тоже можно попасть по «Пушкинской карте».

«Мы очень хотим, чтобы наша молодежь приобщалась к прекрасному. На май запланировано большое число премьерных спектаклей, показов замечательных отечественных патриотических картин, увлекательных выставок и многое другое»,— сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, «Пушкинская карта» — это банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, на которую государство каждый год начисляет по пять тысяч рублей и все их можно потратить на посещение культурных мероприятий.