В мае и июне на Аркаиме будут проводить бесплатные экскурсии

В музее-заповеднике запускают новый маршрут

С 1 мая на Аркаиме стартует новая автомобильная экскурсия «Синташта: мир древних индоевропейцев». В мае и июне туда пройдет 50 бесплатных экскурсий. Покажут места древних раскопок, где нашли следы первой в мире колесницы, и остатки древнего городища.



Посетители увидят самое первое обнаруженное поселение «Страны городов». Раньше туда не пускали туристов, а только вели раскопки. Для записи нужно подать заявку на сайте Аркаима. Участвовать можно на личном авто или в составе сборной группы.

Напомним, в 2023 году музею-заповеднику «Аркаим» исполняется 85 лет. В честь этого в музейном комплексе откроется выставка фотографий и полевых заметок археолога Геннадия Здановича, первооткрывателя Аркаима.