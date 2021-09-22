В Ленинском районе Челябинска приступили к ремонту Дворца культуры

Сейчас в ДК ЧЗМК работает Театр современного танца

В Ленинском районе недалеко от ДК ЧЗМК строят новый сквер. На территории у соседнего дома по адресу Новороссийская, 65 проложили тропиночную сеть, а вокруг обустраивают газоны и устанавливают навесы со скамейками под ними.

В сквере планировали создать детскую площадку. По мнению главы Ленинского района Александра Орла, городок здесь особенно необходим, так как в здании по адресу Новороссийская, 65 находится детская поликлиника.

Кроме того, строители вплотную занялись фасадом бывшего ДК ЧЗМК — сейчас в здании находятся Театр современного танца, Центр культуры и досуга и школа искусств № 4. Фасад обнесли лесами, сейчас рабочие укладывают утеплитель. После начнется штукатурка и покраска стен. В планах ремонт крыши. Все работы планируют завершить уже в октябре.

Напомним, что работы по обустройству сквера будут идти два года. Общая стоимость всех работ превышает 30 миллионов рублей. В следующем сезоне сквер продлят — он будет не только у жилого дома, но и перед зданием Дворца культуры. Так же как у поликлиники, площадку у ДК озеленят и благоустроят.