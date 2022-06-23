В Кыштыме открылась выставка живописи из Санкт-Петербурга

В экспозиции около 70 картин

В Народном доме в Кыштыме открылась выставка живописи «Из Марьино во Францию». На экспозиции собрали около 70 работ выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.







На полотнах изображены виды усадьбы Марьино и французские поселки — места, где писали Клод Моне, Василий Поленов, Константин Коровин и другие русские и французские живописцы.





Выставку уже показали в Ростове-на-Дону, Астрахани, Твери, Владимире, Москве, Архангельске, Тамбове, Керчи и Петрозаводске.

Выставка будет открыта в Народном доме до 1 октября. Прийти можно в любое время со вторника по субботу с 12.00 до 18.00.