В Копейске приступили к ремонту Дома культуры

Завершить работы планируют в начале августа

В Копейске приступили в ремонту Дома культуры. Это первое, и масштабное, обновление с 1956 года. Работы пройдут в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

«Благодаря поддержке администрации нам удалось попасть в программу инициативного бюджетирования. В конце мая мы заключили контракт на ремонт зрительного зала — предстоит полностью обновить стены и потолок, добавить качественное освещение, привести в порядок сцену и пол, заменить эвакуационную дверь»,— рассказала директор Дома культуры Анна Бояркина.

Отремонтируют в ДК и вестибюль, планируется замена окон и пола.

Общая сумма работ составляет 3 миллиона 195 тысяч рублей. Завершить ремонт Дома культуры намерены в первой декаде августа.

В Челябинске ищут подрядчика для реконструкции большой сцены в драмтеатре имени Наума Орлова. Нужно полностью заменить всю механику и освещение, переделать оркестровую яму и постелить новое покрытие сцены. На работы выделили из бюджета 167 млн рублей. Выполнить ремонт нужно до 10 декабря 2023 года. При этом театр будет продолжать работать.

До середины ноября в селе Кулевчи Челябинской области также планируют отремонтировать Дом культуры. На обновление фасадов и помещений потратят более 15 миллионов рублей.