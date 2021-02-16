На модернизацию библиотеки в Копейске потратят 10 миллионов рублей

Учреждение культуры станет модельным и более полезным для жителей

Центральная копейская библиотека попала в список победителей национального проекта «Библиотека нового поколения». В этом году учреждение ждет полное обновление на 10 миллионов рублей и библиотеке будет присвоен статус модельной.

Чтобы попасть в национальный проект, в помещениях провели ремонт, обновили оборудование. В этом году учреждение прошло конкурсный отбор и теперь копейских читателей будут ждать современные технологии, открытые пространства, студии для мастер-классов, вендинговая зона.

Среди главных задач нацпроекта — повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Библиотеки нового поколения должны предоставлять своим читателям доступ к информации, новые услуги, высокоскоростной интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве. В модельных библиотеках внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.