Голосуем окурками: в Копейске Чистомен установил необычную урну

Курильщикам предлагают выбрать, чем лучше заправлять окрошку

Чистомен продолжает бороться с окурками на улицах. На остановке «Школа № 9» в Копейске супергерой повесил урну для бычков с функцией голосования. Курильщикам предлагают выбрать, какая окрошка вкуснее — на кефире или на квасе. Голосующим нужно выбросить окурок в одну из секций.



«В современном городе должны быть урны для окурков. Это удобно и практично. Общество курильщиков будет постепенно привыкать к словосочетанию „окурок в урну“ вместо „окурок себе под ноги“. Пару месяцев назад я проводил эксперимент с установкой временных урн, и это работает», — считает Чистомен.

Ящик для сбора окурков повесили на остановке, где ранее супергерой обработал столбы специальным покрытием — краской, смешанной с песком. На такой состав тяжело приклеить бумажные объявления.

Напомним, что настоящее имя Чистомена Артур Матис-Сиразеев. Копейчанин недавно устроил онлайн-музей раритетного мусора. В музее собраны пластиковая упаковка и алюминий, которые пролежали в земле по 20—30 лет.