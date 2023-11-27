В кинокультурном центре «Победа» три дня подряд будут крутить главные кинопремьеры 2023 года по цене попкорна. В программе — «Оппенгеймер» в полноценном русском дубляже, новые «Голодные игры» и «Капитан Марвел 2».

В кинотеатре назвали все это «Черной (не)пятницей». Билетов на сеансы не продают, а в зале на 600 мест — свободная рассадка. Проходку дают за каждую покупку в кинобаре.

  • 27 ноября на большом экране крутят «Капитан Марвел 2» (16+).
  • 28 ноября — «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (16+).
  • 29 ноября — «Оппенгеймер» (18+).

Старт сеансов — в 18:30.