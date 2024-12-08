«В каждой мелодии — ритмы родных полей и память поколений»: южноуральцы отмечают День русской песни

Народное творчество сопровождало наших предков в самые важные моменты жизни

Сегодня, 8 декабря, среди прочих праздников отмечается День русской песни. Считается, что народные песни появились вместе с обрядовыми напевами славян и сопровождали их в самые разные моменты жизни. С одними мелодиями наши предки провожали зиму и встречали весну, с другими — молились о хорошем урожае. С песнями праздновали свадьбы и рождения, а также переживали утраты.

Русская песня не только до сих пор жива, но и продолжает сопровождать людей, поддерживая их в трудные минуты или разделяя радость. А еще русская народная песня — это мост между прошлым и настоящим, соединяющий людей с корнями, традициями и душой народа, уверена руководитель Русского центра в Доме дружбы народов в Златоусте Анна Мусина.

«Русская песня занимает особое место в моей жизни. Для меня это не просто набор звуков и слов, это целый мир, наполненный эмоциями, историей и душой. Когда я пою русские песни, я погружаюсь в глубокие воспоминания, в ритмы родных полей и просторов, в звуки загадочной природы, которая шепчет свои тайны. В каждой мелодии чувствуется не только индивидуальность автора, но и память поколений, переданная через музыку»,— поделилась Анна Мусина.

Она также добавила, что русские песни помогают ей почувствовать единение с культурой и историей родной страны, а также понять, что человек принадлежит чему-то большему, чем просто своей индивидуальности.

Интерес к русской песне особенно возрос в XIX веке с расцветом литературы и музыки. Известные писатели и поэты вдохновлялись народными песнями и с восхищением отзывались о них. А композиторы нередко брали народные мелодии за основу своих произведений.

Русскую народную музыку как высокое искусство утвердил крестьянский хор имени Пятницкого в 1911 году.