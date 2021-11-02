В Катав-Ивановске открылась современная библиотека с роботами

Модернизация обошлась в 10 миллионов рублей

Новую модельную библиотеку в Катав-Ивановске открыли 29 октября. В новом пространстве теперь можно не только читать книги, но и устраивать концерты, и играть в игры на приставке.



В основном зале появились современные компьютеры с доступом к электронным библиотекам. Отремонтирован конференц-зал, там установили сенсорные панели, закупили игровые приставки и VR-очки, поставили синтезатор и другое музыкальное оборудование.

В библиотеке также появился новый работник — робот Алексей, он проводит экскурсию по библиотеке, умеет отвечать на вопросы и запоминает до 10 тысяч лиц и имен.

Кроме новых технологий, библиотека закупила больше пяти тысяч новых изданий. Теперь библиотечный фонд Катав-Ивановска пополнится современной литературой.

На модернизацию помещения город получил грант от министерства культуры региона: библиотека стала победителем регионального конкурса библиотек «Культурная среда».