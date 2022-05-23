В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

Для жителей города будут транслировать концерты и спектакли с лучших российских площадок

В Карабаше в детской школе искусств открыли виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура». Смотреть концерты и спектакли, которые будут транслировать в новом зале, смогут как дети, так и взрослые, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Под виртуальный концертный зал оборудовали зрительный зал местной школы искусств вместимостью 200 мест. На сцене установили большой экран, на котором будут показывать трансляции концертов с лучших площадок страны. Кроме того, благодаря появлению виртуального концертного зала воспитанники школы смогут присутствовать на мастер-классах знаменитых музыкантов.

На торжественном открытии присутствовали замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и глава Карабаша Олег Буданов, они перерезали красную ленту в знак открытия зала. Кроме того, перед посетителями в онлайн-режиме выступила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Уверена, появление такого концертного зала повысит доступность классической музыки и откроет юным посетителям новые горизонты для их будущей музыкальной карьеры», — сказала она.

Сразу после торжественного открытия зала зрителям показали концерт Челябинской государственной филармонии «Симфоническое Лукоморье». На данный момент разрабатывается программа показов для школьников.