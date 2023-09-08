В Камерном театре строят тюремный коридор

14 сентября состоится премьера спектакля «Убивая Гонзаго»

В Челябинском Камерном театре идет подготовка к первой премьере нового сезона — спектакль «Убивая Гонзаго» по мотивам шекспировского «Гамлета» ставит режиссер Олег Хапов.

Зрителям сразу дадут понять, что это не будничный поход в театр: прямо в фойе им придется пройти через зону оцепления, тюремный коридор и досмотр металлоискателем. Зазвенят наверняка примерно все. В театре отмечают, что опоздавшим будет оказано особое внимание, но не поясняют пока, в чем это внимание заключается.

Таким образом режиссер Олег Хапов решил сразу погрузить публику в атмосферу «тюрьмы народов» (цитата из У. Шекспира).

«Действие разворачивается параллельно в двух плоскостях. Борьба за власть, интриги, убийства происходят в королевском замке, простых людей вся эта политика вроде не касается, они живут своей жизнью до тех пор, пока не войдут в ворота замка. И мы хотим показать важность момента, хотим, чтобы зрители тоже почувствовали эти перемены. Ведь это может коснуться каждого, если пересечь черту», — говорит Олег Хапов.

Происходящее на сцене и в зале будет транслироваться на большом экране. Зрительный зал специально оборудуют системой видеонаблюдения: более 20 камер будут наблюдать за залом. Создатели спектакля хотят добиться эффекта полного погружения в смыслы театрального действия.

Сюжет «Убивая Гонзаго» относит нас к средневековой Дании, среди персонажей — принц Гамлет, мать-королева, Клавдий, Полоний, Офелия. Правда, события, описанные Шекспиром в «Гамлете», происходят за кулисами, а главными героями становятся бродячие актеры, которых внезапно пригласили подзаработать в королевский дворец. Пригласили, а потом обвинили в заговоре против короля.

Премьера состоится 14 сентября. 18+